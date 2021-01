Giovanni Di Lorenzo: “Per questa stagione tutto può accadere. Testa al Verona”

Il Napoli, dopo la sconfitta contro la Juventus, nella finale di Supercoppa italiana, pensa già alla sfida contro l’Hellas Verona al “Bentegodi”. Ai microfoni di Sky le parole del terzino destro azzurro Giovanni Di Lorenzo. “Quando leggo o sento che a questa squadra manca il carattere, dico che non è così. La Coppa Italia l’abbiamo vinta contro la Juventus e mercoledì ci tenevamo a vincere la Supercoppa italiana proprio contro di loro. Purtroppo non è andata come speravamo, ma ora non ci pensiamo più e ci concentriamo per la sfida contro l’Hellas Verona. Come dice mister Gattuso è una stagione particolare, tutto può accadere, quindi non ci poniamo limiti. Lozano? Si vedeva già dallo scorso anno che era fortissimo, in allenamento è immarcabile e quest’anno sta dimostrando tutto il suo reale valore”.

Fonte: Corriere dello Sport