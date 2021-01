Gattuso potrebbe per Verona fare un regalo ad Osimhen

Ieri pomeriggio, prima delle ore 18,00, è arrivata la notizia che tutto l’ambiente Napoli attendeva, ovvero la negativizzazione del tampone di Victor Osimhen. Dopo 71 giorni l’attaccante nigeriano tornerà ad allenarsi in gruppo, ma potrebbe non essere terminata qui. Oggi ci saranno controlli accurati alla mano e alla spalla per l’ex Lille, dovesse andare per il verso giusto, allora potrebbe essere convocato per Verona. Sarebbe nella lista, non per giocare, ma per dargli il morale, oppure per lo Spezia in Coppa Italia. Osihmen si è allenato in casa da solo, in pieno isolamento, correndo anche sul tapirulan, le sensazioni sono buone, ma c’è bisogno del definitivo via libera. Per Victor insomma la fine di un calvario insomma.

Fonte: Corriere dello Sport