[Formazioni] H. Verona-Napoli, dubbio in difesa per Juric. Due cambi per Gattuso

Domani allo stadio “Bentegodi” di Verona, i gialloblu affronteranno il Napoli, per l’ultima del girone d’andata di campionato. Per il tecnico degli scaligeri Ivan Juric, arrivano buone notizie dall’infermeria, recupero di Tameze a centrocampo, mentre c’è un dubbio in difesa. Davidowicz favorito su Ceccherini non al meglio. Per il resto Barak e Zaccagni, obiettivo del club azzurro, alle spalle di Kalinic. Per Gattuso, quasi l’undici migliore, con due novità. In porta Meret al posto di Ospina e Hysaj favorito su Mario Rui.

Fonte: CdS