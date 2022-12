ESCLUSIVA – A. D’Amico (ag. Fifa): “Insigne? Hai le doti per tornare ai tuoi livelli. Domani sarà una bella sfida al “Bentegodi” “

Il calcio ai tempi del Covid-19, non c’è il tempo per guardarsi alle spalle che c’è già l’occasione per il riscatto in casa Napoli. Domani al “Bentegodi” si giocherà per gli azzurri la sfida all’Hellas Verona, gara davvero incerta e al tempo stesso intensa. Ilnapolionline.com ha intervistato per la partita di domani e sul mercato l’agente Fifa Andrea D’Amico.

Insigne mercoledì ha sbagliato il rigore contro la Juventus. In questo momento cosa le direbbe? “Ad Insigne gli direi di andare avanti e di ripartire più forte di prima, perché capita a tutti di essere sfortunati o di sbagliare un calcio di rigore. Questi episodi sono successi anche a grandi campioni. Sono certo che saprà riscattarsi, ha le doti e le capacità per tornare ai suoi livelli”.

Lei conosce molto bene Gennaro Gattuso, quali corde a suo avviso il mister toccherà per ridare fiducia alla squadra in vista della sfida di Verona? “Rino è sempre carico, lo era da calciatore e anche adesso che è l’allenatore e fino ad oggi sta svolgendo un ottimo lavoro, se si esclude la sfortunata finale contro la Juventus. Sicuramente saprà caricare al meglio la squadra, come sa fare, perché lo reputo un grande”.

Conosce bene l’ambiente dell’Hellas Verona e le vorrei chiedere di Ivan Juric. Dove arrivano i suoi meriti per la crescita degli scaligeri? “Juric è per l’Hellas Verona molto importante, ha saputo creare con la società scaligera un progetto importante, a livello sportivo e patrimoniale al tempo stesso. In questi anni sono venuti fuori calciatori interessanti, il mister ha valorizzato al meglio la rosa e quindi sta svolgendo un ottimo lavoro”.

Domani si giocherà al Bentegodi Hellas Verona-Napoli. Che tipo di partita ci dovremo aspettare? “Mi aspetto una bella partita, le due squadre hanno qualità, giocano bene ed hanno due allenatori molto bravi. Sono certo che sarà un match che si giocherà sul filo dell’equilibrio”.

Il Napoli per la prossima estate ha puntato su Mattia Zaccagni. Che tipo di giocatore è secondo lei? “Mattia Zaccagni è un giocatore che è cresciuto molto, dalla serie B fino a confermarsi in serie A. Sono certo che quest’estate avrà diverse richieste di mercato in Italia, ma anche in campo internazionale”.

