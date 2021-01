Due ex Napoli per risolvere i problemi dell’attacco del Benevento

Il Benevento è costretto ad incassare una dopo l’altra la mancata chiusura di possibili affari. Per l’attaccante la società giallorossa insiste per Leonardo Pavoletti (32). L’offerta è stata formulata, ma al di là della concorrenza, ci sono anche da attendere le decisioni di Di Francesco che vuole scegliere senza sbagliare tra il trentaduenne di Livorno e il “Cholito” Simeone. Il Benevento può solo aspettare che la trattativa si sblocchi. Nel frattempo ha sondato il mercato anche per Fernando Llorente (35), che sta andando a Udine. Sfumato anche Lasagna (28), che sembra aver accettato le sirene veronesi, rimarrebbe Roberto Inglese (29). L’attaccante di Lucera sta vivendo un momento dificile al Parma e potrebbe accettare di lasciare la società emiliana. Ma la concorrenza è spietata. Fonte: C dS