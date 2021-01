Il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam è in scadenza di contratto nel 2020, ma potrebbe lasciare Napoli già nella prossima estate. Gattuso finora ha dosato la sua presenza in campo dimostrando di non contare sul terzino algerino. Secondo Calciomercato.it il Ds Giuntoli segue il nome di Derrick Kohn. Esterno sinistro classe 1999 cresciuto nel Bayern Moaco e attualmente milita in Eredivise, nell’Willem II, che chiede circa 3 milioni per cedere il calciatore.