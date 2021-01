Avversario Napoli – Per Italiano dello Spezia due dubbi in attacco in vista della Coppa Italia

Dopo i primi 45 minuti lo Spezia al momento è 1-1 all’Olimpico contro la Roma, al gol di Mayoral, ha risposto Piccolo. Proprio il classe 2001 di proprietà contro l’Atalanta, esce alla mezz’ora per problemi fisici ed è in forte dubbio per la gara di Coppa Italia contro il Napoli del 28 Gennaio. Si aggiunge un altro in forte dubbio, ovvero Saponara, non in campo contro i giallorossi.

