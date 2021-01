TV – Supercoppa: ascolti record per la finalissima, share del 29%

Un grande successo in tv per Juventus-Napoli di mercoledì sera. La finale di Supercoppa Italiana, in onda alle 21 su Rai1, ha fatto registrare 7 milioni 860 mila spettatori, con uno share del 29%, battendo nettamente la concorrenza nel prime time: su Canale 5 la seconda puntata di “Made in Italy” ha fatto registrare il 10,88% di share. La passata edizione di Supercoppa, finale tra Juventus e Lazio giocata il 23 dicembre 2019 a Riad, in onda alle 17.45 sempre su Rai 1, aveva fatto registrata 6 milioni 337 mila spettatori.

Fonte: CdS