Tiribocchi, ex calciatore: “Milik è uno dei 5 migliori attaccanti d’Europa”

Simone Tiribocchi, ex calciatore ed opinionista Dazn, è intervenuto su Radio 1 Station, ecco le sue parole: “Per fortuna Petagna ha fatto il suo dovere, rispondendo sempre presente quando è stato chiamato in causa. Credo comunque che Milik sia uno dei 5 migliori attaccanti d’Europa. Non so se farà subito bene al Marsiglia, bisognerà vedere come sta con la testa e come si è allenato. Ad ogni modo, lui è sempre stato uno abituato a fare bene fin da subito, visto che in passato, dopo i suoi lunghi infortuni, è rientrato subito alla grande con ottime medie realizzative. Osimhen? È un calciatore che è costato molto ed è chiaro che uno si aspetti tanto da lui. Ha impressionato tutti subito, grazie alla sua fisicità devastante, la sua progressione e la velocità. È uno dei migliori ad attaccare la profondità. Oltre a segnare, fa segnare molto anche i suoi compagni di squadra. Sicuramente Gattuso ha cambiato modulo per far giocare Osimhen e Mertens insieme. Contro il Napoli, molte squadre si chiudono e non gli danno la possibilità di cercare la profondità. Va comunque fatto un plauso alla società che ha messo a disposizione del mister tre punte con caratteristiche diverse. Tre tipologie di attaccanti importanti, ma molto diversi fra loro. Poi c’è il quarto, Llorente, che è molto importante per qualità ed esperienza. È un peccato avere tanti giocatori così forti e non poterli usare.”