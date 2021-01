Oggi nuovo tampone per Osimhen, ma c’è una buona notizia per il nigeriano

Per il Napoli è un altro giorno importante per capire lo stato di salute di Osimhen, soprattutto in chiave Covid-19. Ancora un controllo di tampone del ragazzo nigeriano e l’auspicio è che sia finalmente negativizzato. In caso contrario, però sono passati 21 giorni e secondo il Dpcm il giocatore si potrà allenare anche se isolato. Nel caso in cui le notizie fossero buone, allora potrebbe essere in panchina per la gara di Coppa Italia contro lo Spezia di giovedì prossimo. Ci si augura che il tutto possa andare per il meglio e avere un’arma in più per il prosieguo della stagione.

Fonte: Tuttosport