Novellino (Ex allenatore): «Agli azzurri manca la mentalità è l’ultimo step per diventare grandi»

Sull’aspetto della mentalità batte anche Walter Alfred Novellino, allenatore del Napoli in B nel 1999-2000, chiuso con la promozione in serie A. «In un grande appuntamento agli azzurri è venuto meno qualcosa come mentalità, sono tanti gli elementi di qualità che non sono riusciti a tirare fuori la giocata decisiva, nella Juve ho visto una maggiore cattiveria. Poi ci sono stati gli episodi sfavorevoli», dice Novellino e aggiunge. «Insigne ha tirato fuori il rigore ma può succedere di sbagliare, Lorenzo è quello che si è preso la responsabilità di calciarlo e che si è fatto vedere in campo per ricevere palla e provare poi ad affondare. Ecco negli altri invece non ho visto questa convinzione nelle verticalizzazioni e nel puntare deciso verso la porta avversaria. Comunque la stagione è ancora lunga e il Napoli è in lotta per tutti gli obiettivi, la zona Champions, la coppa Italia e l’Europa League». R. Ventre (Il Mattino)