Napoli/Milik: un milione subito, poi le rate. In futuro anche in Italia

Visite mediche e ultimi dettagli ultimati: Arek Milik è un giocatore del Marsiglia. Firma per 4 anni, ingaggio che prevede una parte fissa che con i bonus supererebbe i 3 milioni (fino a un massimo di 3.5), questi più o meno i termini dell’accordo del centravanti polacco con il club francese. Tutto definito tra Napoli e Marsiglia e tra il club azzurro e il polacco con il via libera per il trasferimento all’Om. Passaggio in prestito (1 milione subito) con obbligo di riscatto (8 milioni) nel 2022 (presumibilmente tra febbraio e marzo) più quattro milioni di bonus e il 25 per cento al Napoli sulla futura rivendita dell’attaccante polacco. Al club azzurro, quindi, andranno 13 milioni, cifra alla quale si aggiungerà altro se nei prossimi anni Milik verrà ceduto a qualche altro club. In questo senso non c’è nessuna preclusione, nessuna clausola particolare legata ai club italiani: Arek in futuro potrà quindi accasarsi anche in una squadra italiana

Fonte: Il Mattino