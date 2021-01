Media Company, eletti i consiglieri: De Laurentiis nel cda

De Laurentiis è stato eletto nel cda della Media Company che sarà partecipata al 10% dai fondi di private equity (CVC, Advent e Fsi) che sta vedendo la luce in questi giorni. Con il presidente del Napoli, anche Agnelli (Juventus), Campoccia (Udinese), Fienga (Roma) e Fenucci (Bologna). Per il sesto posto ballottaggio nella prossima assemblea fra Vidal (Sampdoria) e Carnevali (Sassuolo). Nel corso dell’assemblea di oggi i 20 club hanno eletto consiglieri di Lega Scaroni, Percassi, Setti e Giulini. Conferma per Lotito e Marotta, rieletti come consiglieri federali. Intanto, sia pure con solo 14 voti favorevoli rieletto presidente Paolo Dal Pino: nonostante l’impegno per l’ingresso dei fondi, evidentemente ci sono stati dei club che hanno avuto delle perplessità sul suo operato. Dal Pino si è preso sette giorni per decidere se accettare o meno l’incarico.