Lello Carlino (pres. Napoli femm.): “Mercoledì azzurri davvero sfortunati. Contro il Bari sono fiducioso”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il presidente del Napoli femminile Lello Carlino. “Petagna? Non ha fatto male, quando è entrato ha fatto quasi sempre gol. Contro la Juve tutti hanno giocato non benissimo, Insigne si è visto dal primo minuto che non era la sua giornata. L’ho sempre difeso e non si discute ma io a mezz’ora dal termine l’avrei cambiato, avrei messo tutta la vita Politano. Cosa direi al Napoli? Non c’è da dire nulla, è in competizione per tre trofei. Szczesny ha fatto due paratissime, la squadra è stata sfortunata. Napoli femminile? Non abbiamo alternative, dobbiamo fare punti perché altrimenti è dura. Uno scontro diretto, il Bari ha vinto l’unica partita contro di noi. Domani alle ore 12:30 sapremo, sono fiducioso però. Abbiamo plasmato una squadra per il tecnico nuovo. Sto vivendo il campionato in maniera nervosa infatti sto lontano dalla squadra per non fare danni. Eravamo partiti per essere protagonisti e purtroppo siamo giù. La nostra fortuna è che avremo tutti gli scontri diretti in casa”.

La Redazione