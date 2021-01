Le prime parole di Milik e gli auguri di Ghoulam

Da ieri sera Arek Milik è un nuovo giocatore del Marsiglia. Cifre e dettagli della trattativa: 13 milioni compreso i bonus, 20% al Napoli per una futura rivendita e al polacco un ingaggio da 4 milioni. In serata le prime parole del calciatore e gli auguri del suo ex compagno di squadra Ghoulam. “Sono felice e orgoglioso di annunciare che sono ufficialmente un giocatore dell’Olympique de Marseille, uno dei club più prestigiosi d’Europa. Sono pronto per questa nuova avventura. Allez OM”

La Redazione