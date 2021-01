Il futuro calcistico di Llorente dipende da Osimhen!

Fernando Llorente è ancora sotto i riflettori ed è ancora sul mercato, ma quest’ultimo dipende da…altro. Lo spagnolo, vista la questione attaccanti in casa Napoli, è stato bloccato temporaneamente a Napoli, ma ha comunque suscitato l’interesse dell’ Udinese. Lo si legge sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Il club di Pozzo in questo momento è in vantaggio su altre pretendenti (Benevento e Athletic Bilbao). Sul possibile approdo in Friuli, però, si saprà qualcosa di più nei prossimi giorni, perchè il futuro calcistico di Llorente è legato a filo doppio con il recupero di Osimhen. Se il nigeriano tornasse nuovamente a disposizione di Gattuso in tempi celeri, lo spagnolo potrebbe andare ovviamente via. Decisivo, dunque il rientro del numero 9.