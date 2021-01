Il calcio giocato ed i tifosi vip sono con capitan Insigne!

Dopo la serataccia di Reggio Emilia, tutti i compagni di squadra hanno fatto sentire il proprio calore a Insigne. Il gesto più eclatante è stato quello di Ghoulam, il quale ha postato una foto della maglia di Lorenzo aggiungendo la didascalia «Capitano» affiancata da un simbolo che indica la forza. Tra gli incoraggiamenti, anche quello di Diego Maradona junior. «Testa alta capitano. Il vero tifoso è orgoglioso di te come lo sono io». A dare voce ai tifosi, divisi sulla questione, ci ha pensato subito l’attore napoletano Peppe Iodice. «Per me, un tifoso vero non offende il proprio Capitano. Per me un napoletano vero non offende un altro napoletano. Forza Napoli. Forza Capitano», ha chiosato con un messaggio su Twitter. Ai microfoni di Radio 1 anche José Altafini consola Lorenzo. «Deve stare tranquillo, tanti campioni hanno sbagliato rigori: da Maradona a Pelé. Non si deve demoralizzare».

Il Mattino