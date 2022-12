Giovanni Di Lorenzo: “Mancanza di personalità? Non sono d’accordo. Siamo pronti per riscattare Reggio Emilia”

Il Napoli oggi ha ripreso gli allenamenti, in vista della sfida di domenica alle ore 15,00 allo stadio “E. Bentegodi” contro l’Hellas Verona. Ai microfoni di Sky le parole del terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo. “Il morale dopo mercoledì sera? E’ chiaro che ci tenevamo a portare a casa un trofeo, peccato che non ci siamo riusciti, ma c’è voglia di rivalsa. Domenica già per noi ci sarà la voglia di riscatto e a Verona non sarà una gara facile. Sulla personalità dico che non è vero che ci manca, nel senso che se la siamo sempre giocata in molte gare, purtroppo non sempre i risultati sono stati dalla nostra parte. Quello che dovremo trovare è la continuità, a volte giochiamo bene, altre volte meno, perciò dovremo lavorare su questo aspetto. Lozano? Si vede già dagli allenamenti della scorsa stagione che era difficile da marcare e questa stagione ha ritrovato la continuità che aveva mostrato in passato. C’è tutto il girone di ritorno per dare una sterzata alla nostra stagione e sono certo che dimostreremo tutte le qualità”.

