ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – A. Rognoni (att. Riozz. Como): “Il mio girone d’andata? Bene ma posso fare meglio. Pronte per la sfida di Perugia”

Domenica è terminato il girone d’andata del campionato di serie B femminile, anche se alcune squadre devono recuperare gare, causa Covid-19, ma si può tracciare un primo bilancio. Sarà certamente equilibrato al vertice e per la zona retrocessione, dove fare pronostici sarà sempre difficile. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante della Riozzese Como Alessia Rognoni.

Domenica punto sul campo del Vicenza, cosa ne pensi sulla vostra prestazione e le impressioni del mister a fine partita? “E’ stata una partita condotta da noi per tutti i novanta minuti. Abbiamo avuto ben 13 occasioni da gol, ma purtroppo realizzato solo una rete. C’è mancata la concretezza sotto porta per vincere la gara di Vicenza. Il mister era soddisfatto per il gioco espresso, meno per il risultato. Dovremo continuare ad allenarci con intensità per restare nelle prime posizioni in classifica”.

E’ terminato il girone d’andata e un primo bilancio della stagione della Riozzese Como. “In linea di massima siamo soddisfatte per il secondo posto in classifica anche se in diverse partite c’è mancato un pizzico di fortuna e concretezza sotto porta. Dovremo attendere che le nostre avversarie recuperano le gare di campionato, per avere un quadro della situazione più precisa, ma nel complesso siamo contente del nostro rendimento”.

Delle squadre che come voi lottano per i primi posti in classifica, quelle che ti hanno impressionato maggiormente? “Il Pomigliano ha dimostrato nel girone d’andata di meritare il primo posto in classifica. Ha espresso un bel gioco ed è una squadra solida. Aggiungerei anche la Lazio che ha elementi in rosa molto validi e possono giocarsela con noi per i primi posti in classifica”.

Un parere sul tuo girone d’andata e sul campionato di serie B in generale. “Rispetto al passato devo dire la verità sto affrontando squadre davvero forti ed avversarie di buon valore tecnico. Sul mio rendimento in linea di massima sono contenta, però so anche che posso dare sempre il massimo. Dovrò allenarmi come sto facendo da inizio anno e potrò togliermi diverse soddisfazioni”.

Infine il vostro prossimo avversario sarà il Perugia, c’è voglia di rivalsa dopo la sconfitta a tavolino dell’andata. Che gara ti aspetti? “Come hai detto tu, ci sarà voglia di rivalsa da parte della Riozzese Como, perché la sconfitta dell’andata è arrivata in maniera beffarda, ovvero a tavolino. Le umbre, nonostante l’ultimo posto non lo dovremo sottovalutare, l’affronteremo nel modo giusto per portare a casa tre punti e restare in scia delle prime in classifica”.

