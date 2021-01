De Canio: “Le finali sono sempre bloccate, agli azzurri manca l’ultimo step”

«Tutte le finali sono partite abbastanza bloccate, c’è sempre prima di tutto il timore di prendere gol e di commettere un errore. Il primo tempo il Napoli lo ha fatto con acume e molto giudizio facendosi anche preferire perché mi sembrava più quadrato e solido a differenza della Juve che andava a folate. Poi nella ripresa i bianconeri sono saliti di livello e la partita è stata decisa da episodi. Agli azzurri però manca ancora l’ultimo step in termini di mentalità vincente», dice Luigi De Canio che ha guidato il Napoli in serie B nel 2001-2002 e aggiunge. «Non c’è stata da parte del Napoli una grande difficoltà nel controllare la Juve ma si è proposto meno rispetto a quello che è solito fare. Ronaldo ha fatto vedere tutto il suo istinto da bomber attaccando la porta sul calcio d’angolo, Insigne sul rigore non è stato fortunato perché pur avendo spiazzato il portiere ha chiuso troppo il tiro calciando fuori. E poi gli azzurri hanno avuto anche la grande occasione per pareggiare alla fine con la grande parata di Szczesny che ne aveva fatta una decisiva già nel primo tempo».

R. Ventre (Il Mattino)