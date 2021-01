Colomba: “E’ la continuità il tasto dolente del Napoli”

Franco Colomba che ha allenato il Napoli nel 2002-2003 in serie B batte più sul tasto della continuità. «Giocare ogni tre giorni è difficile, c’è sempre il rischio di rendere meno in una delle tre partite ravvicinate. Al Napoli sta mancando qualcosa in termini di continuità di prestazioni, rispetto alla partita contro la Fiorentina c’è stato un leggero passo indietro nella sfida con la Juventus. Al contrario i bianconeri hanno fatto registrare un chiaro passo in avanti rispetto alla prova contro l’Inter», dice e poi parla anche degli episodi sfavorevoli. «Sicuramente gli episodi tutti sono stati contro il Napoli, le due parate decisive di Szczesny, il rigore sbagliato da Insigne. Gli azzurri hanno fatta la loro partita pur non fornendo la loro espressione migliore».

R. Ventre (Il Mattino)