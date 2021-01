Ciro Venerato: “Stasera l’esito del tampone di Osimhen, ma per Gattuso c’è una buona notizia”

Durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss “Radio Gol”, condotto da Vincenzo Perna, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato. “Stasera entro le ore 19,00 ci sarà l’esito del tampone che riguarderà Victor Osimhen, ma a prescindere dall’esito, da domani il nigeriano tornerà ad allenarsi. Dovesse essere negativo allora lo farà in gruppo, altrimenti sarà a parte. Llorente? Ovviamente tutto dipende dall’ex Lille, ma è chiaro che se ritorna Osimhen, allora sarà un testa a testa Udinese e Benevento. Io ho la sensazione che potrebbe scegliere la squadra campana, per la vicinanza a Napoli, ma non vanno scartati i friulani. Su Zaccagni c’è un accordo verbale con l’Hellas Verona, quindi poi si dovranno sedere attorno ad un tavolo per parlare del giocatore, ma c’è ottimismo in merito. Infine forza Lorenzo Insigne, le sue sono lacrime di un tifoso del Napoli e non di circostanza”.

La Redazione