Carlo Alvino: “Sul Napoli in certi momenti troppi inciuci per avere qualche click in più”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Marcello Calvano, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino sul momento del Napoli. “Lozano? In passato si sono dette cose non vere sul suo conto, per certi versi mi sono sembrati inciuci, troppi, ma per interessi di bottega e avere qualche click in più. Credo che non c’è bisogno di questo, ma anzi ci vuole compattezza per vivere momenti spensierati. A Verona sappiamo che non è una sfida semplice, il Napoli dovrà essere una sorta di banda del mutuo soccorso per ritrovarsi. Sono certo che la squadra saprà dare il meglio di se e vincere è l’unico risultato per restare in zona Champions”.

La Redazione