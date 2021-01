CALCIO FEMMINILE – A. Pistolesi (all. Napoli): “Contro il Bari amma vencere”

Sta imparando il napoletano, Alessandro Pistolesi che ha esordio sulla panchina azzurra domenica scorsa a Roma, e quindi si lascia andare ad una frase in dialetto prima della sfida con il Bari in programma domani a Barra (fischio di inizio alle 12.30). “Amma vencere, dobbiamo vincere – spiega l’allenatore del Napoli Femminile – ma potremo riuscirci solo con la consapevolezza che queste gare durano 95’ e quindi non bisogna viverle con l’ansia di indirizzarle subito nel verso giusto”. Il Bari è a tre punti, il Napoli ad uno: logico che sia una sfida fondamentale in chiave salvezza. “Stiamo costruendo i nostri principi di gioco – continua Pistolesi – e provando a dare continuità a quanto di buono fatto con la Roma. Abbiamo iniziato un percorso, ora dobbiamo proseguire con convinzione in questo solco; le ragazze stanno lavorando tutte molto bene e potranno rivelarsi tutte utili per perseguire l’obiettivo”. Assenti le infortunate Deppy, Jacynta, Di Criscio, Cameron e Jansen.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile