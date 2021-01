APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Gattuso e il gradino da salire per arrivare in cima”

In città c’è una divisione sul lavoro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Si passa agli aspetti positivi come la costruzione della manovra d’attacco al lavoro svolto con il gruppo, alle critiche per l’altalena di risultati in stagione. La verità, come sempre sta nel mezzo, riuscire ad unire il tutto per arrivare in cima alla montagna. Gli azzurri stanno dimostrando di saper fare un gioco piacevole, come nelle sfide contro Roma, Atalanta, nelle partite in trasferta in generale. Dove invece manca, il famoso gradino, è avere il classico piano B contro le compagini che pressano e si chiudono in difesa. Qui deve esserci un modo diverso di approcciare le gare, partire aggressivi e sfruttare le fasce, solo così si riuscirebbe a sorprendere certe compagini. Il mister, sapendo ciò proverà nelle prossime gare a dare una sterzata e trovare quella continuità per entrare in zona Champions. Del resto per scalare le montagne c’è da fare ancora un passo e così proverà a fare Gattuso e il suo Napoli.

A cura di Alessandro Sacco