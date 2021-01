“Abbiamo tanto da fare, la stagione è appena iniziata” parola di Gattuso

Deve scuotere la squadra a poche ore dal ritorno in campo a Verona. Ha già parlato con i suoi ragazzi, mister Gattuso. Lo rifarà. Perché dopo una sconfitta così amara bisogna sfruttare la propria tristezza e trasformarla in energia positive. «Perché noi abbiamo molte cosa da fare in campionato, la stagione è appena iniziata», ha detto provando a rincuorare i calciatori delusi. Ma il clima è sereno, anche se tutti hanno accusato il colpo. L’amarezza è profonda. Ma anche l’impegno di tutti a tornare a giocarsi un’altra finale. Il prima possibile. La squadra è stata a lungo a rincuorare Insigne ma anche per lui da oggi è un altro giorno. A Verona sarà ancora il capitano: ma è presto per poter capire se ci saranno dei cambi. I test di queste ore serviranno a capire lo stato dei calciatori. Un piccolo turnover non è da escludere (per esempio Hysaj per Rui) ma le valutazioni sono ancora premature. Politano potrebbe inizialmente prendere il posto di Lozano che è quello che non ha mai staccato negli ultimi tempi.

Il Mattino