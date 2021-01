A Roma ore di “fuoco” prima di ritornare agli allenamenti nel pomeriggio

Se non è una polveriera in casa Roma, poco ci manca, visto il momento della squadra in campo e la questione dei cambi in Coppa Italia contro lo Spezia. Ieri tre ore di duro confronto tra i giocatori e lo staff di Paulo Fonseca, dove in un primo momento non volevano allenarsi. Alla fine però il tutto è rientrato, o almeno così sembra, per preparare la sfida ai liguri. Non sono in dubbio la serietà o la professionalità del tecnico portoghese, anzi quella non è cambiata, nonostante le ultime gare, ma forse i metodi di allenamento. L’auspicio è che i duri confronti di questi giorni, possa portare ad una svolta a livello caratteriale.

Fonte: CdS