Premier League – M.United in rimonta, ok City, show Leicester

Non si ferma mai la Premier League che torna subito in campo con il resto della 18a giornata e recuperi. Prosegue il buon momento del Manchester United, che vince 2-1 in rimonta in casa del Fulham e rimane in testa alla classifica. Red Devils sempre al comando a +3 punti sulla coppia Manchester City e Leicester, che stendono 2-0 l’Aston Villa (i Citicenzs) e il Chelsea (le Foxes). Altro passo falso del Liverpool, che perde clamorosamente 1-0 in casa con il Burnley e precipita a -5 punti dal primo posto, mentre il Burnley vola a +7 punti sulla zona retrocessione. Successo infine del West Ham, che batte 2-1 il West Bromwich, centra la 3° vittoria consecutiva e va a -2 punti dalla zona Champions League