Il mercato del Napoli in uscita si sta sbloccando con la cessione di Milik al Marsiglia, ma ci sono ancora altre operazioni da effettuare. Il collega Niccolò Ceccarini aggiorna in tempo reale su twitter. “Napoli, per Llorente ora in pole c’è l’Udinese”.

Fonte: twitter Niccolò Ceccarini