Napoli-Milik, nel week-end il passaggio al Marsiglia. Cifre e dettagli

Il Napoli e Milik, mai come questa volta ci siamo per la cessione al Marsiglia e questa volta non sono previsti colpi di scena. La trattativa tra i club è chiusa sulla base di 12 milioni, bonus compresi, 4 milioni il riscatto e il 20% per una futura rivendita. Ci sono ancora dei dettagli, ma questa volta si andrà verso la risoluzione tra le parti, perchè nessuno in questa vicenda vuole dare la sensazione di cedere qualcosa. Ci vorrà ancora qualche giorno per chiudere il cerchio, ma il week-end sarà quello del passaggio di Milik al Marsiglia, con visite mediche e poi la firma sul contratto. Il polacco così coronerà l’occasione di giocare e di andare all’Europeo e la società azzurra potrà incassare soldi, senza darlo a club italiani, due piccioni con una fava.

Fonte: Corriere dello Sport