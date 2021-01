Napoli-Gattuso, rinnovo pronto. AdL lo considera l’uomo riusto

Il Napoli e Gattuso si legheranno per i prossimi due anni, tutto già deciso, perchè la finale di Supercoppa italiana non era il bivio per decidere del destino del mister degli azzurri. Accordo su tutto, non ci saranno cavilli o clausole particolari, firma nei prossimi giorni per i prossimi due anni, senza opzione per il terzo. L’allenatore di Coregliano Calabro guadagnerà 2,4 milioni, in più gestione a metà dei diritti d’immagini a Gattuso. Il tutto perchè De Laurentiis considera il mister l’uomo giusto per proseguire il suo progetto e una coppa non vinta non può cambiare assolutamente le carte in tavola.

Fonte: Il Mattino