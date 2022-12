L’ironia di Tuttosport: “La ASL 1 di Napoli ha lasciato partire la squadra nonostante la positività di Fabian Ruiz”

Oggi (ieri ndr)il quotidiano Tuttosport, c non ha risparmiato una stoccata all’autorità sanitaria del capoluogo campano, rea di aver fatto comunque partire il club partenopeo nonostante la positività accertata al Coronavirus di un tesserato, Fabian Ruiz.

In particolare il giornale piemontese rimarca come l’ASL non abbia utilizzato lo stesso metro di giudizio in occasione della sfida di questa sera (ieri ndr), permettendo comunque la partenza della formazione di Gattuso: “Stasera si gioca. La ASL 1 di Napoli ha lasciato partire la squadra nonostante la positività di Fabian Ruiz – si legge . A distanza di 108 giorni dal famigerato 4 ottobre, quando saltò la sfida fra Juventus e Napoli prevista allo Stadium, le squadre finalmente si incontrano. Questa sera, a Reggio Emilia, – prosegue – vale per l’assegnazione della Supercoppa Italiana, ma in realtà vale molto di più”.

Tuttosport continua stuzzicando ancora una volta l’argomento: “Anche per via di quella partita mancata, che al terzo grado di giustizia sportiva è stato deciso, non senza polemiche, di rigiocare. Quando non si sa ancora, perché allo stato attuale delle cose si può fissare solo a maggio, alla fine della stagione – chiosa il quotidiano -, visto che non c’è verso di trovare una data libera prima di allora”.

Fonte: ilpallone gonfiato. com

