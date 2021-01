La FIFA prende posizione: no alla Superlega europea

Si è spesso parlato, soprattutto nell’ ultimo periodo della creazione di una SuperLega che avrebbe coinvolto i big club europei. In merito a tale progetto la posizione della Fifa appare intransigente e la ribadisce attraverso una nota congiunta con la Uefa. Chi dovesse partecipare sarebbe escluso da manifestazioni ufficiali:

“In merito ai recenti rumors riguardo alla creazione di una “Super League” europea chiusa da parte dei principali club del Vecchio continente la FIFA e le sei confederationi (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC and UEFA) reiterano il fatto che questa competizione non sarebbe riconosciuta dalla Fifa non verrebbe riconosciuta da FIFA o dalle sei confederazioni e ogni giocatore coinvolto non potrebbe partecipare a competizioni organizzate da FIFA o dalle sei confederazioni”