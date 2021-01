Koulibaly, per tutti: il peso della sconfitta, la voglia di ricominciare

E’ vero. Il giorno dopo metabolizzi il tutto e fa ancora più male. Rivedi i fotogrammi del match, gli errori, tutto quanto ha detto il campo con più chiarezza e, ove mai fosse possibile, la delusione aumenta. Ma la sconfitta va metabolizzata, è la legge dello sport. Lo sa Kalidou Koulibaly che, dal suo profilo twitter, non nasconde l’amarezza, ma neanche la voglia di ricominciare a vincere:

Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco.

È più forte la voglia di ricominciare subito a lottare per nuove vittorie 💪🏿

Le désir de se battre pour des victoires prochaines est plus fort 💪🏿

The desire to fight for new wins is stronger 💪🏿#KK pic.twitter.com/s0E3JMZiLA

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) January 21, 2021