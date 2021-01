Inizia il tour de force per i lNapoli, una decina di gare fino a marzo

Il Napoli riparte domenica da Verona, un lungo tour de force fino alla prossima sosta di campionato il 28 marzo. Dieci partite di serie A, giovedì i quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, poi il 18 e il 25 febbraio le due partite dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. Sono 13 le partite certe degli azzurri fino alla prossima sosta che potrebbero diventare 17 se gli azzurri andassero avanti in coppa Italia (le due semifinali si giocherebbero il 3 e il 10 febbraio) e in Europa League (le due sfide degli ottavi si giocherebbe l’11 e il 18 marzo). Per Gattuso sarà importante ruotare gli uomini e in quest’ottica la buona notizia è rappresentata dal rientro di Mertens in attesa di quello di Osimhen. Un lungo tour de force che comincerà dalla partita molto difficoltosa contro il Verona, la squadra di Juric che è stata una delle sorprese in questa prima parte della stagione.

R. Ventre (Il Mattino)