Il Torino “molla” Lobotka e punta un ex Napoli, anzi due

Sembrava essere molto vicino al Torino, Lobotka. Ma, stando a quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha deciso di non privarsi del centrocampista slovacco, almeno per il momento. Di conseguenza, il Torino, è stato costretto a dirottare il suo interesse altrove. E nel mirino è finito un ex Napoli, Amadou Diawara della Roma ed in alternativa ancora un altro azzurro, Behrami del Genoa.

