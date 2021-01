Il Mattino – Piangi Lorenzo piangi…

Piangi, Lorenzo Insigne, sfogati pure. Piangi per quel rigore che hai sbagliato, per la finale con la Juventus persa anche per il tuo errore dal dischetto, perché non sei stato decisivo come avresti voluto esserlo né all’inizio né alla fine. Piangi Lorenzo, un mondo di delusioni e speranze appoggiato sulle proprie spalle che va in frantumi. Era normale che ancora una volta una finale tra Napoli e Juventus venisse decisa da un rigore. Era successo a Doha, poi a Roma a giugno che si decidesse ai penalty. E adesso qui al Mapei Stadium tutto ruota attorno a quel pozzo profondo che è il dischetto. Piangi ed è giusto che tu lo faccia. Ma non è una umiliazione per il capitano. Non ha perso il Napoli solo per il tuo errore, perché solo chi non tira un rigore non lo sbaglia. Il sogno di far festa per il centesimo gol finisce a lato di Szczesny: un errore clamoroso per essere vero. P. Taormina (Il Mattino)