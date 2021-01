Goal subiti su episodi; ecco i voti per la difesa del cds!

Il 2-0 di ieri contro la Juventus è un risultato falso, perchè i goal sono arrivati su episodi. Per questo solo una lieve insufficienza in difesa; ecco i voti del cds:

Ospina 6

La prima parata la fa a inizio ripresa su Bernardeschi, dopo un primo tempo da spettatore. Sull’1-0 di Ronaldo non ha responsabilità, idem sul 2-0, quando la squadra è tutta sbilanciata in avanti.

Di Lorenzo 6

Il duello con l’altro azzurro Chiesa lo vince lui. Magari non spinge troppo, ma di errori non ne commette e il suo lo fa.

Manolas 6

L’impostazione non è la specialità della casa e si vede. In compenso in chiusura non latita anche se un paio di respinte sono da brivido. Può e deve crescere.

Koulibaly 6,5

Serata da vero Koulibaly. Non trema quando Ronaldo lo sfida e trasmette una sensazione di sicurezza a tutto il reparto. Sui due gol della Juve neppure lui può metterci una pezza.

Mario Rui 5,5

McKennie non lo impensierisce più di tanto, ma quando affonda Cuadrado sono dolori. Non sempre riesce a limitarlo e in avanti si vede poco. Sacrificato per l’assalto finale.