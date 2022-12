ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – G. Apicella (dif. Pomigliano femm.): “Il primo posto? Dobbiamo continuare su questa strada e la rosa ci darà una mano”

Dopo il successo di domenica in casa contro il Ravenna Women, per il Pomigliano primo posto confermato e consolidato dopo il pari della Riozzese Como. Merito di un gruppo forte e che sa sempre colpire nei momenti chiave della sfida. Ilnapolionline.com ha intervistato il capitano e terzino della squadra campana Gaia Apicella sul momento della compagine granata e sulle prossime sfide in campionato.

Contro il Ravenna Women successo e primato consolidato. Che gara è stata secondo te per la tua squadra? “Non è stata una gara semplice, come potrebbe far credere il punteggio finale. Abbiamo sbloccato la gara con una prodezza da 30 metri di Ferrandi e nel finale di primo tempo raddoppio con Pinna su rigore. Il Ravenna tra legni colpiti, una rete annullata e un salvataggio sulla linea, ci ha messo in difficoltà, ma siamo state ciniche ed abbiamo portato a casa un successo importante. Adesso ci prepareremo al meglio per le prossime sfide e confermarci prime in classifica”.

Siete prime dopo il girone d’andata, tranne voi, dall’esterno nessuno pensava ad una classifica così importante da parte vostra? “Nessuno ci dava come favorita per essere prime dopo il girone d’andata, abbiamo per certi versi sorpreso tutti. Noi le uniche gare perse, sono state contro quelle che secondo noi ci possono dare filo da torcere per le prime posizioni della classifica, come il Como e la Lazio. La squadra lombarda è molto solida e forte sul piano fisico, le biancocelesti hanno nella spagnola Martin una giocatrice di categoria superiore. Noi dobbiamo continuare su questa strada e partire bene anche nel girone di ritorno, poi a fine stagione si tireranno le somme”.

Cosa ne pensi della neo arrivata Doods e poi di Moraca e Massa in attacco? “La Doods è una calciatrice che gioca sulla corsia esterna ed ha un bel passo quando spinge. Sicuramente sul piano tecnico ci potrà dare una mano per il prosieguo della stagione. Moraca? La conosco dai tempi del Napoli e già all’epoca si vedeva che tecnicamente aveva delle doti tecniche importanti. Come mi hai detto tu, forse gli è mancata la continuità nel rendimento e che nelle ultime settimane con il Pomigliano ha trovato. Anche su Massa dico che ha doti importanti e saprà dimostrarle nel corso della stagione. Tutte le ragazze della rosa sono certo che daranno una mano per lottare al meglio per i primi posti della classifica”.

Infine quali sono le aspettative sulla prossima sfida in campionato? “Domenica avremmo dovuto giocare a Udine contro il Tavagnacco, ma a causa del Covid-19, la partita probabilmente verrà rinviata, manca solo l’ufficialità. Quando si giocherà la gara, sappiamo che loro sono una squadra con elementi di esperienza come Tuttino, ma anche elementi giovani che possono metterci in difficoltà. Il 30 Gennaio invece recupereremo la partita contro il Vicenza, per noi sarà una sfida insidiosa, visto che le biancorosse hanno di recente bloccato la Riozzese Como, perciò è una partita che non dovremo sottovalutare”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

