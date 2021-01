Condò: “Insigne è umano, contro i bianconeri si cambi rigorista!”

Merito soprattutto di un centrocampo ordinato, la vittoria bianconera ieri sera in Supercoppa. Senza troppi guizzi, ma tatticamente perfetta la Juve di Pirlo ha fatto la partita che doveva fare e ha portato a casa la coppa. Di sicuro è innegabile che il rigore sbagliato da Insigne ha chiuso definitivamente la partita, dice Paolo Condò sulle pagine de La Repubblica. Insigne ha sbagliato il suo terzo rigore in carriera contro la Juve, e Gattuso non tema di fargli un torto nel designare un altro quando l’avversario è bianconero: Lorenzo lo sente troppo, questa è un’evidenza, e siccome è umano non c’è nulla di cui vergognarsi. Solo da cambiare.