Il Napoli esce sconfitto dalla finale di Supercoppa italiana contro la Juventus per 2-0. A fine gara le lacrime di Insigne per il rigore fallito e la delusione della squadra. A consolarla è il patron Aurelio De Laurentiis: “Sono contento di voi, siete stati grandi. Quando giocare partite di questo genere non c’è da essere tristi, perciò sono soddisfatto della gara he avete fatto contro i bianconeri”.

Fonte: Il Mattino