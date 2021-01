Attacco inguardabile, solo Lozano ci prova; ecco i voti del cds per l’attacco!

L’attacco è stata la nota dolente della sconfitta di ieri in Supercoppa; Petagna invisibile, Insigne che sbaglia di tutto e un Lozano visibilmente stanco che crea qualche insidia, ecco i voti del CDS:



Lozano 6,5

Suo il pericolo più grande della prima frazione, un bel colpo di testa che Szczesny respinge. Qualche affondo, ma con il passare dei minuti perde di efficacia e il Napoli ne risente. Ma l’ultimo sussulto è suo.

Insigne 4,5

Suo, su punizione, il primo tiro del Napoli: Sczcesny blocca facile. Si sacrifica in copertura quando Cuadrado avanza e finisce per ripartire da una posizione troppo arretrata, così far male è più complicato. Mette fuori il rigore del possibile pareggio e rimanda l’appuntamento con il centesimo gol in azzurro. E’ l’emblema della serata da dimenticare del Napoli.

Petagna 5

Recuperato dopo la botta al polpaccio subita contro la Fiorentina, prova a fare reparto da solo. Non gli arrivano molti palloni e si vede pochino perché perde qualche duello di troppo. Si batte, ma non basta.