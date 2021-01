APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Salvate il soldato Lorenzo”

C’è un film che si intitola “Salvate il soldato Ryan”, da ieri sera la missione è quella che riguarda il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Si intende che l’errore dal dischetto contro la Juventus, purtroppo ha inciso sulla finale di Supercoppa italiana, così come la prestazione in generale sua e di tutta la squadra. Ora però conterà avere un ambiente compatto, senza eccedere in critiche eccessive o pesanti, perchè la stagione è ancora lunga e i traguardi da raggiungere non mancano. Dal posto Champions in campionato, alla Coppa Italia fino all’Europa League dove si può fare bene. I calci di rigore sono come sempre si dice una lotteria, hanno fallito anche i più grandi come Baggio ai mondiali in Usa, oppure il Pibe de Oro, senza dimenticare anche Batistuta, Beppe Signori, Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Non è il particolare a dare il giudizio definitivo su un giocatore. Insigne ha dimostrato di avere talento puro e voglia di rivalsa, certamente avrà un gruppo che gli sarà al fianco, così come Gattuso e la società. L’ambiente esterno dovrà fare il resto, perchè criticare sì, essere delusi certo, ma non andare oltre, perchè c’è da “Salvare il soldato Lorenzo”.

A cura di Alessandro Sacco