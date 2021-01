Ultim’ ora Sky: “Niente rifinitura per il Napoli al Tardini”

Forse evita i rischi. Quelli relativi al freddo, Rino Gattuso. E convoca i suoi in sala video. Infatti, come comunicato da Sky Sport, il Napoli ha annullato la rifinitura mattutina prevista al Tardini. In particolare, oltre alla gestione del freddo, pare che il tecnico azzurro abbia voluto svolgere una seduta in sala video. Un modo, quindi, per gestire anche le fatiche e lo stress in vista di stasera.