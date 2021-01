UFFICIALE – Tatiana Bonetti all’Atletico Madrid

Era nell’aria, mancava solo l’ufficialità che è poi è arrivata. Tatiana Bonetti passa dalla Fiorentina all’Atletico Madrid, contratto fino al 2023, dove raggiunge la sua ex compagna del club viola Alia Guagni e dove in passato ha giocato Elena Linari. Ecco le parole del neo bomber della società spagnola. “Sono felice di essere qui, in un club ambizioso, come lo sono io e non vedo l’ora di dare gioia ai nostri tifosi. In questo momento di pandemia, non potremo avere l’apporto della nostra gente, ma mi auguro quanto prima di riaverli al nostro fianco. Sono contenta e al tempo stesso motivata a dare il massimo per l’Atletico di Madrid e non vedo l’ora di raggiungere importanti traguardi con questi colori. Vamos Atletico”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com