SUPERCOPPA ITALIANA – Juventus-Napoli 2-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli stasera al Mapei Stadium ha affrontato la Juventus per la finale di Supercoppa italiana e la partita è equilibrata. L’occasione migliore è degli azzurri con Lozano, il messicano colpisce di testa e miracolo di Szeszny d’istinto. Pirlo vede che la manovra non va e punta Bernardeschi che sfiora il gol, salva Ospina. I partenopei soffrono il ritmo avversario e Cristiano Ronaldo cerca il gol beffa, manda fuori il pallonetto. La rete arriva su angolo, involontario tocco di Bakayoko e Cr7 segna da pochi passi. La partita poteva cambiare ancora su rigore, ma Insigne spiazza il portiere ma manda sul fondo. Ancora Szceszny si salva sul tiro di Lozano deviato e nel recupero arriva il raddoppio in contropiede con Morata. Ecco le pagelle della sfida di Reggio Emilia.

Top

Ospina 6,5 – In una serata dove la difesa del Napoli ha sofferto gli attacchi della Juventus, il portiere colombiano come sempre ha mostrato sicurezza con i piedi e nelle uscite. Nel finale vince il duello con Cuadrado, nulla poteva sulle due reti.

Koulibaly 6 – Stasera il difensore senegalese aveva Kulusevski che non è un cliente facile e rispetto all’ultimo precedente in campionato, ha tenuto il confronto senza sbavature. Ha retto finchè ha potuto.

Demme 6 – Rispetto a Bakayoko, non in serata, il mediano italo-tedesco, ha lottato contro la mediana bianconera, senza mai risparmiarsi. Suo il cross dove Lozano non segna di testa. Giocatore importante per il modulo di Gattuso.

Flop

Di Lorenzo 5 – Nel primo tempo l’ex dell’Empoli tiene a bada Chiesa senza commettere errori. Nella ripresa soffre Bernardeschi che lo punta e ne esce male alla distanza.

Manolas 4,5 – Il difensore greco, stasera ha giocato una partita non all’altezza del suo valore. Male in fase d’impostazione, non è attento in difesa. Nella ripresa sfiora l’autorete e si perde Ronaldo sul gol. Partita da dimenticare.

Bakayoko 5 – Se contro la Fiorentina era stato tra i migliori, stasera invece ha sofferto contro il centrocampo bianconero. Perde palloni e su gol è anche sfortunato. Davvero non in serata.

Zielinski 4,5 – Il polacco era in fase di crescita e le partite precedenti lo avevano dimostrato. Stasera contro la Juventus ha davvero giocato una gara senza metterci la sua tecnica e non ha inciso come suo solito.

Insigne 4,5 – Il capitano è raro vederlo tra i peggiori, anche quando non tocca palla, ma stasera purtroppo non era in serata. Parte bene in fase difensiva e cerca alcune giocate. Cala alla distanza e nel finale fallisce il rigore che poteva andare sul pareggio. In lacrime a fine gara, ma c’è da sostenerlo in momenti non semplici come stasera.

Petagna 5 – Il bomber della Spal ha recuperato in extremis dalla sfida contro la Juventus, ma non era al top. Messo in un imbuto tra Chiellini e Bonucci, ha davvero inciso poco. Gattuso lo cambia per Mertens.

A cura di Alessandro Sacco