Supercoppa Italiana, dal sole arabo ad uno gelido Mapei Stadium

Era gelido, un freezer ricoperto dal cielo, il Mapei Stadium ieri all’ arrivo del Napoli e gli esperti dicono che stasera, all’ora della gara, sarà ancora peggio. Si rischia di andare ancora di più sotto zero, magari con contorno di nebbia, che ieri sera era fittissima. Uno scenario alquanto inquietante. E preoccupante (c’è pure da fare i conti con un terreno di gioco non proprio scintillante). Certo, abituati al sole arabo degli ultimi anni per la Supercoppa, fa un certo effetto il gelo che “abbraccerà” la sfida che consegnerà il primo trofeo dell’anno in Italia. E Gattuso ha parlato anche di questo alla squadra nella preparazione al primo Juve-Napoli del 2021. Il termometro ha una certa importanza, soprattutto se la temperatura si abbasserà ancora. Tenendo conto che, dovesse andare oltre il novantesimo, la conclusione è prevista attorno a mezzanotte. I lupi dell’Appennino difficilmente caleranno, ma la questione del clima è legato alle preoccupazioni per un riscaldamento che dovrà essere assai particolare in un periodo in cui i muscoli sono già molto fragili per i troppi impegni ravvicinati.

