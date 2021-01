Il Chievo Verona Women, dopo l’esonero di mister Della Pozza, ha annunciato l’arrivo sulla panchina della squadra clivense Michele Ardito. In passato ha allenatore la Florentia, quindi esperienza in massima serie per far risalire in classifica le gialloblù, al momento quart’ultima in cadetteria, piena lotta per non retrocedere.

Fonte: tuttocalciofemminile.com