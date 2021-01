Rizzardi, ex calciatore: “Petagna? Tiene in piedi il reparto e crea spazi”

Su Radio Marte, è intervenuto Ivan Rizzardi, ex calciatore, ecco le sue parole: “La Juventus è forte ma deve preoccuparsi dello stato di salute del Napoli in questo momento. Per me il Napoli era una delle candidate alla vittoria dello Scudetto. Oggi il campionato è equilibrato, la Supercoppa Italiana è una partita a sé ma credo che oggi le due squadre partano alla pari. Io ho fatto per un po’ l’allenatore ma oggi è complicato farlo in Italia, per allenare la meritocrazia in Italia lascia un po’ a desiderare. Preferisco onestamente fare settori giovanili, credo che sia la partenza più importante da fare. Ogni tanto sento Perinetti ma non ho rapporti con il Napoli per lontananza, anche perché ultimamente crede poco nel settore giovanile. Sicuramente sia Juventus che Napoli hanno giocatori sugli esterni che possono contenere ma anche mettere in difficoltà. La partita si giocherà prevalentemente in mezzo al campo, con quelli davanti che magari possono risolvere le partite. Napoli che si difende e riparte? Credo che le caratteristiche siano queste. Petagna? Sta avendo difficoltà ma lo vorrei sempre nella mia squadra, diamogli meriti perché tiene in piedi il reparto e creare spazi agli esterni”.