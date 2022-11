RECUPERO SERIE A – Udinese-Atalanta 1-1, gli orobici di Gasperini mancano l’aggancio alla zona Champions

Quest’oggi alla “Dacia Arena” si è giocato il recupero di campionato tra l’Udinese e l’Atalanta che non si disputò causa il maltempo di metà Dicembre e la sfida è stata equilibrata. I friulani dopo 17 secondi passano con Pereyra che sorprende la difesa ospite. Gli orobici cercano una reazione ma appare confusionaria. Anzi la squadra di Gotti potrebbe raddoppiare, ma l’arbitro e il VAR non vedono un fallo dubbio di Gollini su Pereyra. A fine primo tempo arriva il pareggio, lo realizza l’ex della sfida Muriel, tra fortuna nel rimpallo e bravura a superare Musso. Nel secondo tempo partita equilibrata, dove Bonifazi sfiora la rete di testa. Ma la palla gol è dell’Atalanta con Maehle, super parata di Musso che manda di poco fuori. Il finale è una difesa ad oltranza dell’Udinese che conquista il punto, mentre per i nerazzurri mancato l’aggancio al terzo posto in classifica.

UDINESE-ATALANTA 1-1

1′ Pereyra (U), 44′ Muriel (A)

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen (89′ Molina), De Paul, Arslan (89′ De Maio), Mandragora (57′ Walace: 72′ Deulofeu), Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer (59′ Gosens), De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk (59′ Ilicic), Malinovskyi (81′ Freuler); Muriel (59′ Zapata).All. Gasperini

Ammoniti: Pereyra (U), Zeegelaar (U), Freuler (A), Bonifazi (U), Romero (A)

